Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Waldachtal - Einbruch in Einfamilienhaus - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Waldachtal (ots)

Am Sonntag sind zwischen 11:30 Uhr und 21:30 Uhr im Ortsteil Lützenhardt bei einem Einbruch zwei Tresore gestohlen worden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Kriminalpolizei verschaffte sich bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Anwesen in der Straße "Straußenbühl". Im Anschluss wurden sämtliche Räume durch die Einbrecher durchwühlt und zwei Tresore samt Inhalt gestohlen.

Ein Tresor, der mit der Wand verankert war, wurde mit brachialer Gewalt aus der Wand gerissen. Dieser Vorgang müsste mit lautem Lärm verbunden gewesen sein. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sowie Hinweisgeber der Tat, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst Pforzheim zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell