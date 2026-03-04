Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Festnahme durch Bundespolizei nach Vortäuschen einer falschen Identität

Aachen (ots)

Beamte der Bundespolizei in Aachen nahmen in der Nacht zu Mittwoch einen Mann fest, der bei der Einreise mit Dokumenten einer anderen Person über seine Identität hinwegtäuschen wollte. In der Nacht zum Mittwoch (04.03.2026) kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen in Vietnam geborenen 48-Jährigen. Dieser reiste zuvor mittels einem Fernreisebus über die Autobahn 44 aus Belgien in das Bundesgebiet ein. Gegenüber den Beamten wies sich der Mann mit einem vietnamesischen Reisepass aus. Bei einem Lichtbildabgleich ergaben sich jedoch Zweifel an der Identität des Mannes. Der vorgelegte Reisepass wies als Geburtsjahr 2005 aus, während die kontrollierte Person deutlich älter erschien. Zu weiteren Klärung wurde der Mann der Dienststelle in Eschweiler zugeführt. Eine Überprüfung der Fingerabdrücke bestätigte seine tatsächlichen Personalien. Dabei stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Berlin wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls vorlag. Die noch zu verbüßende Strafe beträgt 119 Tage Ersatzfreiheitsstrafe oder eine Geldstrafe in Höhe von 1.190 Euro. Da der Mann die Geldstrafe nicht begleichen konnte, wurde er dem Polizeigewahrsamsdienst in Aachen zugeführt. Zudem wurde ein Strafverfahren wegen Ausweismissbrauchs und der unerlaubten Einreise eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell