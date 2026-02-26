PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Kripo sucht Zeugen nach sexueller Belästigung

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Derzeitig ermitteln Kriminalbeamte der Polizei Gütersloh zu einer sexuellen Belästigung, die sich am Donnerstagabend (19.02., 21.00 Uhr) auf der Oststraße in Höhe der Elisabethstraße ereignet hatte.

Den Erkenntnissen zufolge war eine 19-jährige Gütersloherin zunächst zu Fuß auf der Pfälzer Straße in Richtung Carl-Miele-Straße unterwegs. Als sie in Höhe eines Lebensmittelmarktes war, sprach sie ein Unbekannter aus seinem Auto heraus an. Dies ignorierte die 19-Jährige und setzte ihren Weg unbeirrt fort. Noch zwei weitere Male sprach der Mann aus dem schwarzen Auto heraus die Frau auf ihrem weiteren Weg in Richtung Oststraße an. Bereits durch einen Fußpatt vom Langer Weg auf der Oststraße angekommen, näherte sich der Unbekannte in Höhe der Einmündung Elisabethstraße unvermittelt zu Fuß von hinten und berührte die 19-Jährige unsittlich. Nachdem sie sofort laut auf sich aufmerksam machte, lief sie auf der Oststraße davon, ohne dass der Mann ihr weiter folgte.

Der Beschreibung nach war der Mann etwa 25 - 30 Jahre alt, ca. 1,60 Meter groß und hatte eine pummelig, kräftige Statur. Zudem hatte der Mann einen Drei-Tage-Bart. Er war bekleidet mit einem dunklen Jogginganzug, trug eine dunkle Mütze und darüber die Kapuze seines Kapuzenpullovers auf dem Kopf. Bei dem schwarzen Fahrzeug handelte es sich um einen Klein- bis Mittelklassewagen. Sehr auffällig war, dass die Innenraumbeleuchtung rot gewesen sein soll.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Vorfall machen oder hatte verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum im Bereich Pfälzer Straße und Carl-Miele-Straße, bis zur Einmündung Oststraße/ Elisabethstraße? Wer kann Hinweise auf den beschriebenen Tatverdächtigen oder auf das Fahrzeug geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 14:30

    POL-GT: Verkehrskontrollen in Schloß Holte-Stukenbrock und Verl - Aktion Radschlag

    Gütersloh (ots) - Schloß Holte-Stukenbrock/ Verl (FK) - Mittwochmorgen (25.02., 06.00 Uhr - 12.45 Uhr) fanden in Verl und in Schloß Holte-Stukenbrock Verkehrskontrollen im Rahmen der Aktion Radschlag statt. Das Ziel ist, Verkehrsunfälle von und mit E- Bike- und Fahrrad-Fahrern zu verringern. Zudem liegt der Fokus der Aktion auf der Vermeidung von Unfällen mit ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 11:05

    POL-GT: 86-Jähriger nach schwerem Verkehrsunfall verstorben

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Am Freitagnachmittag (20.02., 16.04 Uhr) kam es in Gütersloh zu einem schweren Verkehrsunfall https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/6221064. Ein 86-jähriger Radfahrer erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Bielefelder Klinikum geflogen. Dort erlag der Gütersloher am Dienstag seinen schweren Verletzungen. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 10:44

    POL-GT: Mercedes-Sprinter gestohlen

    Gütersloh (ots) - Harsewinkel (FK) - Dienstag (24.02., 07.30 Uhr) wurde bei der Polizei der Diebstahl eines Mercedes Sprinters angezeigt. Der Transporter mit dem Kennzeichen GT-Di2025 stand in der Nacht an der Goethestraße. Es handelt sich um einen weißen Fünfsitzer. Er hat einen auffälligen Kratzer an der linken Fahrzeugseite. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Diebstahl machen? Wer hat zwischen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren