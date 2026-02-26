Polizei Gütersloh

POL-GT: Kripo sucht Zeugen nach sexueller Belästigung

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Derzeitig ermitteln Kriminalbeamte der Polizei Gütersloh zu einer sexuellen Belästigung, die sich am Donnerstagabend (19.02., 21.00 Uhr) auf der Oststraße in Höhe der Elisabethstraße ereignet hatte.

Den Erkenntnissen zufolge war eine 19-jährige Gütersloherin zunächst zu Fuß auf der Pfälzer Straße in Richtung Carl-Miele-Straße unterwegs. Als sie in Höhe eines Lebensmittelmarktes war, sprach sie ein Unbekannter aus seinem Auto heraus an. Dies ignorierte die 19-Jährige und setzte ihren Weg unbeirrt fort. Noch zwei weitere Male sprach der Mann aus dem schwarzen Auto heraus die Frau auf ihrem weiteren Weg in Richtung Oststraße an. Bereits durch einen Fußpatt vom Langer Weg auf der Oststraße angekommen, näherte sich der Unbekannte in Höhe der Einmündung Elisabethstraße unvermittelt zu Fuß von hinten und berührte die 19-Jährige unsittlich. Nachdem sie sofort laut auf sich aufmerksam machte, lief sie auf der Oststraße davon, ohne dass der Mann ihr weiter folgte.

Der Beschreibung nach war der Mann etwa 25 - 30 Jahre alt, ca. 1,60 Meter groß und hatte eine pummelig, kräftige Statur. Zudem hatte der Mann einen Drei-Tage-Bart. Er war bekleidet mit einem dunklen Jogginganzug, trug eine dunkle Mütze und darüber die Kapuze seines Kapuzenpullovers auf dem Kopf. Bei dem schwarzen Fahrzeug handelte es sich um einen Klein- bis Mittelklassewagen. Sehr auffällig war, dass die Innenraumbeleuchtung rot gewesen sein soll.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Vorfall machen oder hatte verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum im Bereich Pfälzer Straße und Carl-Miele-Straße, bis zur Einmündung Oststraße/ Elisabethstraße? Wer kann Hinweise auf den beschriebenen Tatverdächtigen oder auf das Fahrzeug geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

