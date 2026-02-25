Polizei Gütersloh

POL-GT: Mercedes-Sprinter gestohlen

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (FK) - Dienstag (24.02., 07.30 Uhr) wurde bei der Polizei der Diebstahl eines Mercedes Sprinters angezeigt. Der Transporter mit dem Kennzeichen GT-Di2025 stand in der Nacht an der Goethestraße. Es handelt sich um einen weißen Fünfsitzer. Er hat einen auffälligen Kratzer an der linken Fahrzeugseite.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Diebstahl machen? Wer hat zwischen Montag und Dienstag verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell