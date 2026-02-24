Polizei Gütersloh

POL-GT: Kriminalpolizei ermittelt nach Schussgeräuschen

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (MK) - Kriminalbeamte der Polizei Gütersloh ermitteln derzeitig zu Schussgeräuschen, die Zeugen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (19.02., 02.05 Uhr) im Wohngebiet an der Brandheide wahrgenommen hatten. Kurz nach den Schüssen sahen Zeugen, dass zwei Tatverdächtige in Richtung Bahnhof gelaufen waren. Nach dem Eintreffen einer Streifenwagenbesatzung, konnten diese einige Patronenhülsen einer Schreckschusswaffe im Bereich Brandheide/ Schlesierweg sicherstellen.

Im Zuge weiterer Ermittlungen, meldeten Zeugen im gleichen Zeitraum zwei verdächtige Personen an einem Privatgrundstück an der Brandheide, unweit des anderen Meldeortes. Eine der beiden Personen klingelte in der Folge mehrfach an diesem Wohnhaus, bevor beide in Richtung Innenstadt weggingen. Ob es Zusammenhänge zu den Schussgeräuschen gibt, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hatte im Wohngebiet Brandheide in dieser Nacht weitere verdächtigen Beobachtungen oder kann Hinweise auf verdächtigen Personen geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

