PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Kriminalpolizei ermittelt nach Schussgeräuschen

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (MK) - Kriminalbeamte der Polizei Gütersloh ermitteln derzeitig zu Schussgeräuschen, die Zeugen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (19.02., 02.05 Uhr) im Wohngebiet an der Brandheide wahrgenommen hatten. Kurz nach den Schüssen sahen Zeugen, dass zwei Tatverdächtige in Richtung Bahnhof gelaufen waren. Nach dem Eintreffen einer Streifenwagenbesatzung, konnten diese einige Patronenhülsen einer Schreckschusswaffe im Bereich Brandheide/ Schlesierweg sicherstellen.

Im Zuge weiterer Ermittlungen, meldeten Zeugen im gleichen Zeitraum zwei verdächtige Personen an einem Privatgrundstück an der Brandheide, unweit des anderen Meldeortes. Eine der beiden Personen klingelte in der Folge mehrfach an diesem Wohnhaus, bevor beide in Richtung Innenstadt weggingen. Ob es Zusammenhänge zu den Schussgeräuschen gibt, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hatte im Wohngebiet Brandheide in dieser Nacht weitere verdächtigen Beobachtungen oder kann Hinweise auf verdächtigen Personen geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 24.02.2026 – 10:39

    POL-GT: Einbruch an der Pixeler Straße

    Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (FK) - Zwischen Freitag (20.01., 19.00 Uhr) und Montag (23.02., 19.00 Uhr) sind bislang unbekannte Täter durch ein eingeschlagenes Fenster in ein Haus an der Pixeler Straße eingebrochen. Anschließend wurde das gesamte Haus durchsucht. Genaue Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht weitere Zeugen. Wer ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 08:05

    POL-GT: Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl in Parfümerie

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Die Polizei Gütersloh fahndet nun öffentlich nach einem Ladendieb, der im November 2025 (20.11.,14.20 - 14.25 Uhr) in einem Ladengeschäft in der Gütersloher Innenstadt hochwertige Parfüms gestohlen hat. Bilder des Tatverdächtigen wurden jetzt auf dem landesweiten Fahndungsportal des LKA NRW eingestellt https://polizei.nrw/fahndung/195688. Hinweise und Angaben zu der Person auf ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 16:20

    POL-GT: 55-jähriger Opel-Fahrer kollidiert alkoholisiert mit Tesla-Fahrer

    Gütersloh (ots) - Verl (MK) - Am frühen Freitagabend (20.02., 19.20 Uhr) ereignete sich an der Einmündung Gütersloher Straße/ Westring ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein Opel-fahrer schwer verletzte und ein Tesla-Fahrer leicht verletzt wurde. Zuvor befuhr ein 60-jähriger Verler mit einem Tesla den Westring in Richtung Gütersloher Straße und beabsichtigte bei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren