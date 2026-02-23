Polizei Gütersloh

POL-GT: 55-jähriger Opel-Fahrer kollidiert alkoholisiert mit Tesla-Fahrer

Gütersloh (ots)

Verl (MK) - Am frühen Freitagabend (20.02., 19.20 Uhr) ereignete sich an der Einmündung Gütersloher Straße/ Westring ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein Opel-fahrer schwer verletzte und ein Tesla-Fahrer leicht verletzt wurde.

Zuvor befuhr ein 60-jähriger Verler mit einem Tesla den Westring in Richtung Gütersloher Straße und beabsichtigte bei grünlichtzeigender Ampel, nach links auf die Gütersloher Straße einzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr der 55-jährige Opel-Fahrer aus Verl die Gütersloher Straße stadteinwärts. Hierbei missachtete dieser nach derzeitigen Ermittlungen die rotlichtzeigende Ampel und kollidierte mit dem Tesla im Einmündungsbereich.

Während der Unfallaufnahme nahmen die Beamten eine Alkoholisierung des 55-jährigen Verlers wahr. Dieser verhielt sich trotz ärztlicher Behandlung bereits vor Ort zunehmend aggressiv, so dass die Beamten den Mann zur weiteren Behandlung fixieren mussten. Aufgrund der Alkoholisierung entnahm die Notärztin auf Anordnung eine Blutprobe. Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Widerstand wurden anschließend gegen den 55-Jährigen eingeleitet.

Der Rettungsdienst brachte den Opel-Fahrer zur weiteren stationären Behandlung in ein Paderborner Krankenhaus und den leicht verletzten 60-jährigen Tesla-Fahrer zur ambulanten Behandlung in ein Gütersloher Klinikum.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, so dass ein beauftragtes Abschleppunternehmen den Abtransport übernahm. Der geschätzte Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 10 000 Euro.

