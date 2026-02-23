PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Aktion Radschlag - Verkehrskontrollen in Gütersloh und Verl

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Freitagvormittag (20.02., 07.00 Uhr - 13.00 Uhr) fanden in der Gütersloher Innenstadt und in Verl am Schulzentrum St.-Anna Straße und am Busbahnhof Verkehrskontrollen unter dem Stichwort Aktion Radschlag statt. Ziel ist des Schwerpunkts ist es, Verkehrsunfälle von und mit E- Bike- und Fahrrad-Fahrern zu verringern. Zudem liegt der Fokus der Aktion auf der Vermeidung von Unfällen mit E-Scooter-Nutzern.

Insgesamt ahndeten die Beamten 36 Verstöße aufgrund falscher Fahrbahnbenutzung. Dabei handelt es sich um eine der Hauptunfallursachen mit Zweirad- und E-Scooter-Fahrern. Zwölf Radfahrer hatten die Beleuchtung in den frühen Morgenstunden nicht eingeschaltet und zwei nutzen verbotenerweise das Handy während der Fahrt.

Darüber hinaus wurden auch Autofahrer kontrolliert. Hier wurden insgesamt 13 Verstöße geahndet. Unter anderem wegen Vorfahrtsverstößen und Handynutzung während der Fahrt. Drei Autofahrer waren nicht angeschnallt.

Die Polizei Gütersloh wird weiterhin die Sicherheit von Zweiradfahrern und E-Scooter-Nutzern im Fokus haben. Dazu werden entsprechende Verkehrskontrollen in unregelmäßigen Abständen immer wieder stattfinden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 11:01

    POL-GT: Intensive Verkehrskontrollen in Rheda-Wiedenbrück

    Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (FK) - Samstag (21.02., 16.30 Uhr - 23.45 Uhr) fanden an der Gütersloher Straße in Höhe der Straße Am Werl und an der Bielefelder Straße zwischen dem Teutonenweg und der Straße Im Schilffeld umfangreiche Verkehrskontrollen satt. Insgesamt hielten die Beamten 186 Fahrzeuge an. Dabei wurden an der Kontrollstelle an der ...

    mehr
  • 21.02.2026 – 01:18

    POL-GT: Lebensgefährlich verletzter Pedelec-Fahrer nach Zusammenstoß mit einem Pkw.

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (CJ) - Am 20.02.2026 erhielt die Polizei gegen 16:04 Uhr Kenntnis über eine Verkehrsunfall auf dem Brockweg in Höhe der Einmündung Linteler Straße in Gütersloh. Dabei sei der Fahrer eines Pedelec schwer verletzt worden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der 86-jährige Pedelec-Fahrer aus Gütersloh die Linteler Straße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren