Polizei Gütersloh

POL-GT: Aktion Radschlag - Verkehrskontrollen in Gütersloh und Verl

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Freitagvormittag (20.02., 07.00 Uhr - 13.00 Uhr) fanden in der Gütersloher Innenstadt und in Verl am Schulzentrum St.-Anna Straße und am Busbahnhof Verkehrskontrollen unter dem Stichwort Aktion Radschlag statt. Ziel ist des Schwerpunkts ist es, Verkehrsunfälle von und mit E- Bike- und Fahrrad-Fahrern zu verringern. Zudem liegt der Fokus der Aktion auf der Vermeidung von Unfällen mit E-Scooter-Nutzern.

Insgesamt ahndeten die Beamten 36 Verstöße aufgrund falscher Fahrbahnbenutzung. Dabei handelt es sich um eine der Hauptunfallursachen mit Zweirad- und E-Scooter-Fahrern. Zwölf Radfahrer hatten die Beleuchtung in den frühen Morgenstunden nicht eingeschaltet und zwei nutzen verbotenerweise das Handy während der Fahrt.

Darüber hinaus wurden auch Autofahrer kontrolliert. Hier wurden insgesamt 13 Verstöße geahndet. Unter anderem wegen Vorfahrtsverstößen und Handynutzung während der Fahrt. Drei Autofahrer waren nicht angeschnallt.

Die Polizei Gütersloh wird weiterhin die Sicherheit von Zweiradfahrern und E-Scooter-Nutzern im Fokus haben. Dazu werden entsprechende Verkehrskontrollen in unregelmäßigen Abständen immer wieder stattfinden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell