PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Geschwindigkeitskontrollen an der B55 - Autofahrer mit 178 km/h bei zulässigen 90 km/h unterwegs

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am Donnerstag (19.02., 16.30 Uhr bis 20.00 Uhr) fanden auf der Umgehungsstraße ( B55 ) in Höhe der Brücke Am Jägerheim polizeiliche Geschwindigkeitskontrollen statt.

Bei diesen Geschwindigkeitsmessungen wurden insgesamt 1888 Fahrzeuge gemessen. Dabei wurden 132 Verwarngelder erhoben und 66 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Fünf Verkehrsteilnehmer müssen mit einem Fahrverboten rechnen, da sie die zulässige Geschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um mehr als 41 km/h überschritten hatten.

Ein Autofahrer fiel auf, da er mit 178 km/h bei zulässigen 90 km/h unterwegs war. Dafür ist ein Bußgeld in Höhe von 1400 Euro vorgesehen und zwei Punkte in Flensburg. Die Fahrerlaubnis wird voraussichtlich für die Dauer von drei Monaten entzogen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 11:01

    POL-GT: Intensive Verkehrskontrollen in Rheda-Wiedenbrück

    Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (FK) - Samstag (21.02., 16.30 Uhr - 23.45 Uhr) fanden an der Gütersloher Straße in Höhe der Straße Am Werl und an der Bielefelder Straße zwischen dem Teutonenweg und der Straße Im Schilffeld umfangreiche Verkehrskontrollen satt. Insgesamt hielten die Beamten 186 Fahrzeuge an. Dabei wurden an der Kontrollstelle an der ...

    mehr
  • 21.02.2026 – 01:18

    POL-GT: Lebensgefährlich verletzter Pedelec-Fahrer nach Zusammenstoß mit einem Pkw.

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (CJ) - Am 20.02.2026 erhielt die Polizei gegen 16:04 Uhr Kenntnis über eine Verkehrsunfall auf dem Brockweg in Höhe der Einmündung Linteler Straße in Gütersloh. Dabei sei der Fahrer eines Pedelec schwer verletzt worden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der 86-jährige Pedelec-Fahrer aus Gütersloh die Linteler Straße ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 16:23

    POL-GT: Fahndungsrücknahme - 21- Jährige wohlbehalten angetroffen

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Die als vermisst gemeldete 21-jährige Frau aus Gütersloh wurde angetroffen. Die Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt. Rückfragen bitte an: Polizei Gütersloh Pressestelle Polizei Gütersloh Telefon: 05241 869-2271 E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/ Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt Facebook: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren