Polizei Gütersloh

POL-GT: Geschwindigkeitskontrollen an der B55 - Autofahrer mit 178 km/h bei zulässigen 90 km/h unterwegs

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am Donnerstag (19.02., 16.30 Uhr bis 20.00 Uhr) fanden auf der Umgehungsstraße ( B55 ) in Höhe der Brücke Am Jägerheim polizeiliche Geschwindigkeitskontrollen statt.

Bei diesen Geschwindigkeitsmessungen wurden insgesamt 1888 Fahrzeuge gemessen. Dabei wurden 132 Verwarngelder erhoben und 66 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Fünf Verkehrsteilnehmer müssen mit einem Fahrverboten rechnen, da sie die zulässige Geschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um mehr als 41 km/h überschritten hatten.

Ein Autofahrer fiel auf, da er mit 178 km/h bei zulässigen 90 km/h unterwegs war. Dafür ist ein Bußgeld in Höhe von 1400 Euro vorgesehen und zwei Punkte in Flensburg. Die Fahrerlaubnis wird voraussichtlich für die Dauer von drei Monaten entzogen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell