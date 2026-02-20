POL-GT: Fahndungsrücknahme - 21- Jährige wohlbehalten angetroffen

Gütersloh (ots) - Rietberg (FK) - Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Mittwochabend (18.02., 22.00 Uhr und 19.02., 12.30 Uhr) in ein Restaurant an der Gütersloher Straße ein. Die Täter hebelten eine rückwärtige Tür auf. Ersten Angaben nach flüchteten die Täter ohne Beute. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat rund um den Tatzeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich beobachtet? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der ...

