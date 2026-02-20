PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahndungsrücknahme - 21- Jährige wohlbehalten angetroffen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Die als vermisst gemeldete 21-jährige Frau aus Gütersloh wurde angetroffen. Die Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 20.02.2026 – 14:33

    POL-GT: Gaststätteneinbruch in Schloß Holte-Stukenbrock - Tatverdächtiger ermittelt

    Gütersloh (ots) - Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - In der Nacht zu Donnerstag (19.02., 01.00 Uhr) wurde in eine Gaststätte an der Mergelheide eingebrochen. Der Täter schlug eine Scheibe ein und durchsuchte anschließend das Ladenlokal. Ermittlungen am Einsatzort führten zu einem 56-jährigen Mann aus Schloß Holte-Stukenbrock. Teile des gestohlenen Diebesguts ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 13:22

    POL-GT: Einbruch in Rietberg

    Gütersloh (ots) - Rietberg (FK) - Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Mittwochabend (18.02., 22.00 Uhr und 19.02., 12.30 Uhr) in ein Restaurant an der Gütersloher Straße ein. Die Täter hebelten eine rückwärtige Tür auf. Ersten Angaben nach flüchteten die Täter ohne Beute. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat rund um den Tatzeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich beobachtet? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 13:14

    POL-GT: Einfamilienhauseinbruch in Steinhagen

    Gütersloh (ots) - Steinhagen (FK) - Donnerstag (19.02., 18.15 Uhr - 20.45 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Mirabellenstraße eingebrochen. Die Täter beschädigten ein Tür, um in das Haus zu gelangen. Anschließend durchsuchten sie es. Gestohlen wurden Schmuck und Uhren. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat rund um den Tatzeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren