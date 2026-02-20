Polizei Gütersloh

POL-GT: Einfamilienhauseinbruch in Steinhagen

Gütersloh (ots)

Steinhagen (FK) - Donnerstag (19.02., 18.15 Uhr - 20.45 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Mirabellenstraße eingebrochen. Die Täter beschädigten ein Tür, um in das Haus zu gelangen. Anschließend durchsuchten sie es. Gestohlen wurden Schmuck und Uhren.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat rund um den Tatzeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich beobachtet? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

