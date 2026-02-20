PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Schockanrufer erbeuten Schmuck und Uhren in Gütersloh

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Donnerstag (19.02.) wurde ein Seniorin von Betrügern angerufen. Sie berichteten von einem schweren Unfall, welchen eine Angehörige verursacht haben soll. Die Betrüger gaben sich als Polizisten aus und forderten im weiteren Verlauf des Gesprächs eine Kaution von der Seniorin.

In gutem Glauben übergab sie letztendlich Schmuck und Uhren an einen Abholer vor ihrer Haustür. Die Tat ereignete sich in einem Wohngebiet rund um die Straßen Lutterweg, Surenhofsweg und Nogatweg. Der Abholer war ca. 167 cm groß und schlank. Er hatte mittellange, dunkle Haare.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Wer hat Donnerstag am späten Nachmittag und in den frühen Abendstunden verdächtige Beobachtungen rund um den genannten Bereich gemacht? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 20.02.2026 – 08:54

    POL-GT: E-Bike-Fahrer nach Unfall in Herzebrock-Clarholz verstorben

    Gütersloh (ots) - Herzebrock-Clarholz (FK) - Samstagabend (14.02.) verunfallte ein 45-jähriger E-Bike-Fahrer in Herzebrock-Clarholz. Am Donnerstag (19.02.) verstarb er in der Folge des Unfalls. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/6217946 Rückfragen bitte an: Polizei Gütersloh Pressestelle Polizei Gütersloh Telefon: 05241 869-2271 E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de Internet: ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 16:11

    POL-GT: Vermisste 21-Jährige aus Gütersloh

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Seit Montag (16.02., 19.45 Uhr) wird eine 21-jährige Frau aus Gütersloh vermisst. Möglicherweise befindet sie sich in einer psychischen Ausnahmesituation. Sie hat örtliche Bezüge in die Kreise Herford, Minden und Gütersloh. Zudem gibt es konkrete Hinweise auf eine Anlaufanschrift in Duisburg. Der Beschreibung nach hat sie dunkelblonde Haare, ist 174 cm groß und schlank. Ein Foto ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren