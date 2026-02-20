Polizei Gütersloh

POL-GT: Schockanrufer erbeuten Schmuck und Uhren in Gütersloh

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Donnerstag (19.02.) wurde ein Seniorin von Betrügern angerufen. Sie berichteten von einem schweren Unfall, welchen eine Angehörige verursacht haben soll. Die Betrüger gaben sich als Polizisten aus und forderten im weiteren Verlauf des Gesprächs eine Kaution von der Seniorin.

In gutem Glauben übergab sie letztendlich Schmuck und Uhren an einen Abholer vor ihrer Haustür. Die Tat ereignete sich in einem Wohngebiet rund um die Straßen Lutterweg, Surenhofsweg und Nogatweg. Der Abholer war ca. 167 cm groß und schlank. Er hatte mittellange, dunkle Haare.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Wer hat Donnerstag am späten Nachmittag und in den frühen Abendstunden verdächtige Beobachtungen rund um den genannten Bereich gemacht? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell