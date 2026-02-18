PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GT: Verkehrsunfall in Herzebrock-Clarholz

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (FK) - Dienstagnachmittag (17.02., 16.45 Uhr) kam es im Bereich Möhlerstraße/ In den Gründen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 52-jähriger Ford-Fahrer aus Herzebrock-Clarholz erlitt dabei schwere Verletzungen. Ein 21-jähriger Opel-Fahrer wurde leicht verletzt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr der 52-Jährige die Möhlerstraße aus Richtung Oelde kommend. Er beabsichtigte nach links in die Straße In den Gründen abzubiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Opel-Fahrer aus Ennigerloh. Durch den Zusammenstoß wurden beide Unfallbeteiligten verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gefahren. Die Autos waren stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

