POL-GT: Schwerer Unfall in Steinhagen

Gütersloh (ots)

Steinhagen (FK) - Montagabend (16.02., 18.15 Uhr) kam es in Steinhagen in Höhe des Kreisverkehrs im Bereich Queller Straße/ Laukshof zu einem folgeschweren Verkehrsunfall.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 62-jähriger Linienbusfahrer die Queller Straße ortseinwärts in Richtung Laukshof. Er verließ den Kreisverkehr an der Straße Laukshof. Unmittelbar nach dem Abbiegevorgang kam es zu einem Zusammenstoß mit zwei Fußgängern, welche gemäß Zeugenaussagen den Laukshof in Richtung Ortszentrum querten. Der 30-jährige männliche Fußgänger aus Steinhagen erlitt schwere Verletzungen. Er wurde in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren. Die 47-jährige Fußgängerin aus Steinhagen erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen.

Zum Unfallzeitpunkt befanden sich in dem Bus noch einige Fahrgäste. Diese haben sich teilweise vor Ort als Zeugen gemeldet. Die Polizei bittet darum, dass sich weitere Mitfahrer mit dem Gütersloher Verkehrskommissariat in Verbindung setzen unter der Rufnummer der Vermittlung 05241869-0.

Die Unfallaufnahme wurde durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Bielefeld und einen Sachverständigen unterstützt. Der Bus wurde sichergestellt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Bereich rund um den Kreisverkehr abgesperrt.

