Polizei Gütersloh

POL-GT: Rohbaueinbruch - Täter auf frischer Tat gestellt

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - Zeugen beobachteten Freitagabend (13.02., 22.00 Uhr) drei Männer innerhalb eines Rohbaus an der Dorfstraße. Sie beschädigten einen Zaun, um auf das Gelände zu gelangen. Die drei flüchteten zunächst. Durch die Zeugen konnten sie aufgehalten werden. Es handelt sich um einen 36-jährigen Mann aus Münster und zwei 34 und 18 Jahre alte Männer aus Bad Laer. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren gegen die drei eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

