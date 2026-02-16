PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GT: Verdächtiger Fund im Gütersloher Stadtpark - vermutlich Giftköder

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Im Gütersloher Stadtpark wurde Sonntagmorgen (15.02., 10.50 Uhr) ein vermutlicher Giftköderfund gefunden. Der Ablageort befindet sich im Bereich der Ibgrügger Straße. Gefunden wurde gefärbter Reis, versetzt mit Holzstäbchen.

Geschädigt wurde nach bisherigem Stand kein Tier.

Die Polizei warnt. Lassen Sie Hunde in dem Bereich nicht unbeaufsichtigt.

Zu dem aktuellen Fall wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

