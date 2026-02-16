Polizei Gütersloh

POL-GT: Apothekeneinbruch in Rheda - Zeugenaufruf

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - In der Nacht zu Freitag (12.02., 19.00 Uhr - 13.02., 06.30 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in eine Apotheke an der Fontainestraße ein. Die Einbrecher gingen ein Fenster an, um in einen Teil des Geschäfts zu gelangen. Genaue Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat machen? Wer hat am Abend oder in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell