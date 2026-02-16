Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrüche in Harsewinkel

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (FK) - Zwei Einbrüche ereigneten sich am Sonntag (15.02.) in Harsewinkel. Die Polizei hat jeweils ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Ob es Tatzusammenhänge gibt, ist Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Sonntagmittag (15.02., 13.45 Uhr) brachen Einbrecher ein Fenster einer Wohnung am Tannenweg auf. Schränke und Schubladen wurden durchsucht. Gestohlen wurde ersten Angaben nach Kleidung und Bargeld.

Sonntagnachmittag (15.02., 17.00 Uhr) wurde in ein Haus an der Straße Am Abrocksbach eingebrochen. Die Einbrecher beschädigten ein Fenster, um in das Haus zu gelangen. Abschließende Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden.

