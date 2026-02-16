PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrüche in Harsewinkel

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (FK) - Zwei Einbrüche ereigneten sich am Sonntag (15.02.) in Harsewinkel. Die Polizei hat jeweils ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Ob es Tatzusammenhänge gibt, ist Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Sonntagmittag (15.02., 13.45 Uhr) brachen Einbrecher ein Fenster einer Wohnung am Tannenweg auf. Schränke und Schubladen wurden durchsucht. Gestohlen wurde ersten Angaben nach Kleidung und Bargeld.

Sonntagnachmittag (15.02., 17.00 Uhr) wurde in ein Haus an der Straße Am Abrocksbach eingebrochen. Die Einbrecher beschädigten ein Fenster, um in das Haus zu gelangen. Abschließende Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 12:17

    POL-GT: Wohnhauseinbruch am Sperberweg

    Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (FK) - Ein gewaltsam aufgebrochenes Fenster nutzten Einbrecher am Freitagabend (13.02., 21.10 Uhr), um in eine Wohnung am Sperberweg einzubrechen. Die Unbekannten durchsuchten die gesamte Wohnung. Aus dieser wurde ersten Angaben nach eine geringe Menge Bargeld gestohlen. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den Einbrüchen machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 12:15

    POL-GT: Einbruch in Herzebrock-Clarholz

    Gütersloh (ots) - Herzebrock-Clarholz (FK) - Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Freitag (13.02., 17.30 Uhr) und Samstag (14.02., 08.00 Uhr) in ein Wohnhaus am Pagenkamp ein. Sie hebelten ein Fenster auf und durchsuchten anschließend das Wohnhaus. Genaue Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Wer kann Angaben zu verdächtigen Beobachtungen in ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 12:15

    POL-GT: Einbruch in Versmold

    Gütersloh (ots) - Versmold (FK) - Zwischen Freitagnachmittag (13.02., 17.00 Uhr) und Samstagmittag (14.02., 13.00 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter über ein Fenster in ein Wohnhaus an der Friedhofstraße ein. Das Haus wurde komplett durchsucht. Abschließende Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen in der Umgebung machen? ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren