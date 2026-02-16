POL-GT: Wohnhauseinbruch am Sperberweg
Gütersloh (ots)
Rheda-Wiedenbrück (FK) - Ein gewaltsam aufgebrochenes Fenster nutzten Einbrecher am Freitagabend (13.02., 21.10 Uhr), um in eine Wohnung am Sperberweg einzubrechen. Die Unbekannten durchsuchten die gesamte Wohnung. Aus dieser wurde ersten Angaben nach eine geringe Menge Bargeld gestohlen. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den Einbrüchen machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.
