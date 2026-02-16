Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Herzebrock-Clarholz

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (FK) - Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Freitag (13.02., 17.30 Uhr) und Samstag (14.02., 08.00 Uhr) in ein Wohnhaus am Pagenkamp ein. Sie hebelten ein Fenster auf und durchsuchten anschließend das Wohnhaus. Genaue Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Wer kann Angaben zu verdächtigen Beobachtungen in der Umgebung machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell