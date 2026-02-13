PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Wie schütze ich mich vor Taschendiebstahl? Infostand in Clarholz

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (FK) - Überall dort, wo sich viele Menschen aufhalten und Gedränge herrscht, sind auch Taschendiebe gerne unterwegs. Aus diesem Anlass wird die Polizei Gütersloh am Dienstag (17.02.) in der Zeit von 09.00 Uhr - 12.00 Uhr mit einem Infostand zum Thema "Taschendiebstahl verhindern" auf einem Discounter-Parkplatz an der Beelener Straße 86 vor Ort sein und zu dem Thema beraten. Ziel der Beamten ist es, möglichst viele Menschen über günstige Tatgelegenheiten und Handlungsweisen von Taschendieben zu informieren. Insbesondere werden potentielle Opfer durch die Beamten gezielt angesprochen, um es den Dieben zukünftig schwer zu machen. Es werden Tipps über Verhaltensmaßnahmen gegeben, um ein Gefahrenbewusstsein zu entwickeln. Seien Sie wachsam! Nach Möglichkeit sollten Sie keine großen Bargeldbeträge mit sich führen. Bewahren Sie ihre Geldbörse, Kreditkarten und persönliche Papiere in verschlossenen Innentaschen von Jacken, Mänteln oder Taschen auf. NICHT in Hosentaschen oder Außentaschen. Legen Sie Ihre Geldbörse auch nicht in offene Einkaufstaschen oder Einkaufswagen. Bewahren Sie zusätzlich etwas Kleingeld in ihrer Jacken- oder Hosentasche auf. So können Sie kleinere Beträge spenden, bezahlen oder wechseln ohne ihre Geldbörse herauszuholen. Falls Sie dennoch bestohlen wurden, lassen Sie Ihre EC- oder Kreditkarten sofort unter der kostenlosen Telefonnummer 116 116 (24-Std.) sperren! Sollten Sie verdächtige Beobachtungen machen oder einen Diebstahl beobachten, wählen Sie den Polizeiruf 110! Sie haben Fragen und wünschen weitere Beratung? Unsere Kolleginnen und Kollegen freuen sich auf einen Besuch.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

