POL-GT: Karneval 2026 - Hier finden Sie die Polizei

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (MK) - Zahlreiche Besucher werden über die Karnevalstage in den Hochburgen des Kreises Gütersloh erwartet. An allen Tagen ist die Polizei mit einer Vielzahl von Einsatzkräften für Sie vor Ort.

Über die Präsenz auf den Veranstaltungen und in den Städten hinaus, ist die Polizei zusätzlich an folgenden Orten in der Nähe der Umzüge anzutreffen: Schloß Holte-Stukenbrock: Grundschule Stukenbrock, Holter Straße 5, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock; Rietberg: Gesamtschule am Teichweg 22-24, 33397 Rietberg; Harsewinkel: Bezirksdienstposten Harsewinkel, Dr.-Zurbrüggen-Straße 30 in 33428 Harsewinkel; Rheda-Wiedenbrück: Polizeiwache Rheda-Wiedenbrück an der Hauptstraße 196, 33378 Rheda-Wiedenbrück.

Darüber hinaus erreichen Sie uns rund um die Uhr unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 oder unter dem Polizeiruf 110.

