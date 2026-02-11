PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Karneval 2026 - Hier finden Sie die Polizei

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (MK) - Zahlreiche Besucher werden über die Karnevalstage in den Hochburgen des Kreises Gütersloh erwartet. An allen Tagen ist die Polizei mit einer Vielzahl von Einsatzkräften für Sie vor Ort.

Über die Präsenz auf den Veranstaltungen und in den Städten hinaus, ist die Polizei zusätzlich an folgenden Orten in der Nähe der Umzüge anzutreffen: Schloß Holte-Stukenbrock: Grundschule Stukenbrock, Holter Straße 5, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock; Rietberg: Gesamtschule am Teichweg 22-24, 33397 Rietberg; Harsewinkel: Bezirksdienstposten Harsewinkel, Dr.-Zurbrüggen-Straße 30 in 33428 Harsewinkel; Rheda-Wiedenbrück: Polizeiwache Rheda-Wiedenbrück an der Hauptstraße 196, 33378 Rheda-Wiedenbrück.

Darüber hinaus erreichen Sie uns rund um die Uhr unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 oder unter dem Polizeiruf 110.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

  • 10.02.2026 – 11:08

    POL-GT: Karneval 2026 - Stichwort Jugendschutz

    Gütersloh (ots) - Kreis Gütersloh (MK) - Für die Polizei Gütersloh wird an den Karnevalstagen, neben verstärkten allgemeinen Alkoholkontrollen, auch der Jugendschutz großgeschrieben. Die Beamtinnen und Beamten der Polizei werden in den Hochburgen gezielt dem Alkoholmissbrauch von Kindern und Jugendlichen entgegentreten. Die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigt, dass Jugendliche hochprozentigen Alkohol, meist in ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 14:45

    POL-GT: Karneval 2026 - Feiern Sie ohne Messer, Waffen und Co.!

    Gütersloh (ots) - Kreis Gütersloh (MK) - In wenigen Tagen ist es wieder soweit und die Karnevalssaison erreicht mit dem bevorstehenden Straßenkarneval ihr großes Finale. Aus diesem Anlass weist die Polizei Gütersloh alle Begeisterten in den kreisweiten Hochburgen darauf hin, dass es sich bei jeglichen Festen und Umzügen um öffentliche Veranstaltungen handelt. Es ist daher absolut verboten Messer, Waffen, Reizgas ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 14:20

    POL-GT: Einbrüche in zwei Vereinsheime und Indoorspielplatz

    Gütersloh (ots) - Langenberg (MK) - Im Ortsteil Benteler haben sich bislang unbekannte Täter in der Zeit von Samstag bis Sonntag (07.02. - 08.02.) gewaltsam Zutritt zu zwei Vereinsheimen sowie in die Halle eines Indoorspielplatzes verschafft. Da die drei Tatorte an der Benteler Straße unweit voneinander entfernt sind und die Tatzeiträume eng beieinander liegen, ist ein Tatzusammenhang wahrscheinlich. Die Einbrecher ...

    mehr
