PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Tankstellenraub an der Bielefelder Straße

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Ein bislang unbekannter Mann betrat Dienstagabend (10.02., 20.55 Uhr) den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Bielefelder Straße.

Der Mann forderte unter Vorhalt einer Pistole Geld. Mit einer geringe Summe Bargeld flüchtete er. Er trug eine helle Jacke und eine Sturmhaube.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und prüft Zusammenhänge zu einer vergleichbaren Tat Ende Januar an der Bielefelder Straße. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/6203979 Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 11.02.2026 – 14:23

    POL-GT: Karneval 2026 - Hier finden Sie die Polizei

    Gütersloh (ots) - Kreis Gütersloh (MK) - Zahlreiche Besucher werden über die Karnevalstage in den Hochburgen des Kreises Gütersloh erwartet. An allen Tagen ist die Polizei mit einer Vielzahl von Einsatzkräften für Sie vor Ort. Über die Präsenz auf den Veranstaltungen und in den Städten hinaus, ist die Polizei zusätzlich an folgenden Orten in der Nähe der Umzüge anzutreffen: Schloß Holte-Stukenbrock: ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 11:08

    POL-GT: Karneval 2026 - Stichwort Jugendschutz

    Gütersloh (ots) - Kreis Gütersloh (MK) - Für die Polizei Gütersloh wird an den Karnevalstagen, neben verstärkten allgemeinen Alkoholkontrollen, auch der Jugendschutz großgeschrieben. Die Beamtinnen und Beamten der Polizei werden in den Hochburgen gezielt dem Alkoholmissbrauch von Kindern und Jugendlichen entgegentreten. Die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigt, dass Jugendliche hochprozentigen Alkohol, meist in ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 14:45

    POL-GT: Karneval 2026 - Feiern Sie ohne Messer, Waffen und Co.!

    Gütersloh (ots) - Kreis Gütersloh (MK) - In wenigen Tagen ist es wieder soweit und die Karnevalssaison erreicht mit dem bevorstehenden Straßenkarneval ihr großes Finale. Aus diesem Anlass weist die Polizei Gütersloh alle Begeisterten in den kreisweiten Hochburgen darauf hin, dass es sich bei jeglichen Festen und Umzügen um öffentliche Veranstaltungen handelt. Es ist daher absolut verboten Messer, Waffen, Reizgas ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren