POL-GT: Tankstellenraub an der Bielefelder Straße

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Ein bislang unbekannter Mann betrat Dienstagabend (10.02., 20.55 Uhr) den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Bielefelder Straße.

Der Mann forderte unter Vorhalt einer Pistole Geld. Mit einer geringe Summe Bargeld flüchtete er. Er trug eine helle Jacke und eine Sturmhaube.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und prüft Zusammenhänge zu einer vergleichbaren Tat Ende Januar an der Bielefelder Straße. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/6203979 Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

