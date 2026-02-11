PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GT: Schwerer Verkehrsunfall mit 5 verletzten Personen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FN) Am Mittwochabend (11.09.2026) kam es um 16:50 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Herzebrocker Straße in Gütersloh. Unmittelbar an der Bereichsgrenze zur Gemeinde Herzebrock kam ein 19- jähriger Fahrer eines PKW Seat aus Herzebrock, der in Richtung Gütersloh unterwegs war, nach links von seinem Fahrstreifen ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden PKW. In der Folge kam es zu weiteren Zusammenstößen, sodass an dem Unfallgeschehen insgesamt 4 Fahrzeuge beteiligt waren. Durch den Verkehrsunfall wurden 5 Personen verletzt, 2 davon schwer. Die verletzten Personen wurden mittels Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die beteiligten Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Herzebrocker Straße in Höhe der Unfallstelle voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde großräumig abgeleitet. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Gütersloh unter Telefon 05241/ 8690 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

