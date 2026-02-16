Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Versmold

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - Zwischen Freitagnachmittag (13.02., 17.00 Uhr) und Samstagmittag (14.02., 13.00 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter über ein Fenster in ein Wohnhaus an der Friedhofstraße ein. Das Haus wurde komplett durchsucht. Abschließende Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen in der Umgebung machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

