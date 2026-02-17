PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Rosenmontag in Rietberg und Rheda-Wiedenbrück aus polizeilicher Sicht ruhig verlaufen

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück/ Rietberg (FK) - Die Rosenmontagsumzüge in Rheda-Wiedenbrück und Rietberg sind aus polizeilicher Sicht ruhig verlaufen.

Trotz des Wetters waren zahlreiche Menschen unterwegs und haben die Rosenmontagstraditionen genossen.

Der Kinderumzug in Rietberg verlief unauffällig. Die Polizei schätzt, dass 4500 bis 5000 Zuschauer auf den Straßen unterwegs waren. Am Nachmittag waren es schätzungsweise 6500 Menschen. Im Zuge der anschließenden Feierlichkeiten sprach die Polizei dreizehn Platzverweise gegen Personen aus. Ein 25-jähriger Mann aus Delbrück musste die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Er war zunächst in eine körperliche Auseinandersetzung an der Mastholter Straße verwickelt. Anschließend kam er einem polizeilichen Platzverweis nicht nach und leistete Widerstand, als er in Gewahrsam genommen werden sollte.

Die Zuschauerzahl in Rheda-Wiedenbrück schätzt die Polizei auf 12000 Personen. Auch hier verliefen der Rosenmontagsumzug und die anschließenden Feierlichkeiten insgesamt ruhig. Fünf Personen erhielten im Verlauf des Polizeieinsatzes Platzverweise. Ein 42-jähriger Rheda-Wiedenbrücker musste ins Polizeigewahrsam gefahren werden. Er fiel in einem Zelt an der Straße Auf der Schanze immer wieder bei Streitigkeiten auf. Gegen seine anschließende Ingewahrsamnahme leistete er Widerstand.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 17.02.2026 – 00:12

    POL-GT: Schwerer Unfall in Steinhagen

    Gütersloh (ots) - Steinhagen (FK) - Montagabend (16.02., 18.15 Uhr) kam es in Steinhagen in Höhe des Kreisverkehrs im Bereich Queller Straße/ Laukshof zu einem folgeschweren Verkehrsunfall. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 62-jähriger Linienbusfahrer die Queller Straße ortseinwärts in Richtung Laukshof. Er verließ den Kreisverkehr an der Straße Laukshof. Unmittelbar nach dem Abbiegevorgang kam es zu ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 15:47

    POL-GT: E-Bike-Fahrer schwer verletzt - Zeugen leisten Erste Hilfe

    Gütersloh (ots) - Herzebock-Clarholz (FK) - Samstagabend (14.02., 23.40 Uhr) wurden Rettungsdienst und Polizei über einen gestürzten E-Bike-Fahrer an der Clarholzer Straße informiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass der 45-jährige Herzebrock-Clarholzer sehr schwer verletzt war. Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden. Nach derzeitigem Stand handelt es ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 14:58

    POL-GT: Rohbaueinbruch - Täter auf frischer Tat gestellt

    Gütersloh (ots) - Versmold (FK) - Zeugen beobachteten Freitagabend (13.02., 22.00 Uhr) drei Männer innerhalb eines Rohbaus an der Dorfstraße. Sie beschädigten einen Zaun, um auf das Gelände zu gelangen. Die drei flüchteten zunächst. Durch die Zeugen konnten sie aufgehalten werden. Es handelt sich um einen 36-jährigen Mann aus Münster und zwei 34 und 18 Jahre alte Männer aus Bad Laer. Die Polizei hat ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren