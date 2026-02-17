PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Nach Brand in Rheda-Wiedenbrück - Bewohnerin verstorben

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Montagabend (16.02., 19.45 Uhr) wurden Feuerwehr und Polizei über eine starke Rauchentwicklung innerhalb eines Hauses an der Straße An der Lehmkuhle informiert. Eine Zeugin bemerkte den Brand in dem Haus und informierte die Rettungskräfte.

Durch die Feuerwehr wurde die 95-jährige Bewohnerin mit schwersten Verletzungen aus dem Haus geholt. Anschließend wurde sie in eine Klinik gefahren. Dort erlag sie in der Folge ihren schweren Verletzungen.

Die 59-jährige Zeugin wurde vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren und dort aufgrund des eingeatmeten Rauchs behandelt.

Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt, nachdem die eingesetzten Feuerwehrkräfte die Löscharbeiten beendet hatten. Brandermittler der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zu der Brandursache aufgenommen. Weitere Angaben dazu können derzeit nicht gemacht werden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

