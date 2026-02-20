POL-GT: E-Bike-Fahrer nach Unfall in Herzebrock-Clarholz verstorben
Gütersloh (ots)
Herzebrock-Clarholz (FK) - Samstagabend (14.02.) verunfallte ein 45-jähriger E-Bike-Fahrer in Herzebrock-Clarholz. Am Donnerstag (19.02.) verstarb er in der Folge des Unfalls. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/6217946
