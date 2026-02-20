POL-GT: E-Bike-Fahrer nach Unfall in Herzebrock-Clarholz verstorben

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Seit Montag (16.02., 19.45 Uhr) wird eine 21-jährige Frau aus Gütersloh vermisst. Möglicherweise befindet sie sich in einer psychischen Ausnahmesituation. Sie hat örtliche Bezüge in die Kreise Herford, Minden und Gütersloh. Zudem gibt es konkrete Hinweise auf eine Anlaufanschrift in Duisburg. Der Beschreibung nach hat sie dunkelblonde Haare, ist 174 cm groß und schlank. Ein Foto ...

