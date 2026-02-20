PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GT: E-Bike-Fahrer nach Unfall in Herzebrock-Clarholz verstorben

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (FK) - Samstagabend (14.02.) verunfallte ein 45-jähriger E-Bike-Fahrer in Herzebrock-Clarholz. Am Donnerstag (19.02.) verstarb er in der Folge des Unfalls. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/6217946

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

