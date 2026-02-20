Polizei Gütersloh

POL-GT: Nach schwerem Verkehrsunfall in Herzebrock-Clarholz - Korrektur des Unfallorts und erneuter Zeugenaufruf

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (FK) - Wie berichtet, kam es am Samstag (14.02.) zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 45-jähriger Fahrradfahrer erlag in der Folge am Donnerstag (19.02.) seinen schweren Verletzungen. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/6217946 Bei der ursprünglichen Veröffentlichung ist ein Fehler unterlaufen. Der genaue Unfallort befindet sich an der B64 auf dem Geh- und Radweg aus Herzebrock kommend in Richtung Clarholz kurz vor dem Ortseingang Clarholz. Aufgefunden wurde der Mann um 23.40 Uhr.

Die Polizei bittet um Zeugen. Hinweise und Angaben zu dem Unfallgeschehen nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

