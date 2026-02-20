PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Nach schwerem Verkehrsunfall in Herzebrock-Clarholz - Korrektur des Unfallorts und erneuter Zeugenaufruf

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (FK) - Wie berichtet, kam es am Samstag (14.02.) zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 45-jähriger Fahrradfahrer erlag in der Folge am Donnerstag (19.02.) seinen schweren Verletzungen. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/6217946 Bei der ursprünglichen Veröffentlichung ist ein Fehler unterlaufen. Der genaue Unfallort befindet sich an der B64 auf dem Geh- und Radweg aus Herzebrock kommend in Richtung Clarholz kurz vor dem Ortseingang Clarholz. Aufgefunden wurde der Mann um 23.40 Uhr.

Die Polizei bittet um Zeugen. Hinweise und Angaben zu dem Unfallgeschehen nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 20.02.2026 – 08:54

    POL-GT: E-Bike-Fahrer nach Unfall in Herzebrock-Clarholz verstorben

    Gütersloh (ots) - Herzebrock-Clarholz (FK) - Samstagabend (14.02.) verunfallte ein 45-jähriger E-Bike-Fahrer in Herzebrock-Clarholz. Am Donnerstag (19.02.) verstarb er in der Folge des Unfalls. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/6217946 Rückfragen bitte an: Polizei Gütersloh Pressestelle Polizei Gütersloh Telefon: 05241 869-2271 E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de Internet: ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 16:11

    POL-GT: Vermisste 21-Jährige aus Gütersloh

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Seit Montag (16.02., 19.45 Uhr) wird eine 21-jährige Frau aus Gütersloh vermisst. Möglicherweise befindet sie sich in einer psychischen Ausnahmesituation. Sie hat örtliche Bezüge in die Kreise Herford, Minden und Gütersloh. Zudem gibt es konkrete Hinweise auf eine Anlaufanschrift in Duisburg. Der Beschreibung nach hat sie dunkelblonde Haare, ist 174 cm groß und schlank. Ein Foto ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 13:32

    POL-GT: Verkehrsunfall in Herzebrock-Clarholz

    Gütersloh (ots) - Herzebrock-Clarholz (FK) - Dienstagnachmittag (17.02., 16.45 Uhr) kam es im Bereich Möhlerstraße/ In den Gründen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 52-jähriger Ford-Fahrer aus Herzebrock-Clarholz erlitt dabei schwere Verletzungen. Ein 21-jähriger Opel-Fahrer wurde leicht verletzt. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr der 52-Jährige die Möhlerstraße aus Richtung Oelde kommend. Er ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren