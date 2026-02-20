POL-GT: Gaststätteneinbruch in Schloß Holte-Stukenbrock - Tatverdächtiger ermittelt
Gütersloh (ots)
Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - In der Nacht zu Donnerstag (19.02., 01.00 Uhr) wurde in eine Gaststätte an der Mergelheide eingebrochen. Der Täter schlug eine Scheibe ein und durchsuchte anschließend das Ladenlokal. Ermittlungen am Einsatzort führten zu einem 56-jährigen Mann aus Schloß Holte-Stukenbrock. Teile des gestohlenen Diebesguts konnten bei ihm aufgefunden werden.
Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
