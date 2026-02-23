PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Intensive Verkehrskontrollen in Rheda-Wiedenbrück

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Samstag (21.02., 16.30 Uhr - 23.45 Uhr) fanden an der Gütersloher Straße in Höhe der Straße Am Werl und an der Bielefelder Straße zwischen dem Teutonenweg und der Straße Im Schilffeld umfangreiche Verkehrskontrollen satt.

Insgesamt hielten die Beamten 186 Fahrzeuge an. Dabei wurden an der Kontrollstelle an der Gütersloher Straße gegen vier Autofahrer strafrechtliche Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zwei Autofahrer standen unter Alkoholeinfluss, einer konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen und an einem Auto hingen falsche Kennzeichen. Zudem wurden dort zwölf Ordungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und zehn Verwarngelder erhoben. Es wurden unter anderem nicht richtig gesicherte Kinder festgestellt, telefonierende Autofahrer und Rotlichtfahrten.

An der Bielefelder Straße wurden gegen zwei Autofahrer Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und neun Verwarnungsgelder erhoben. Bei zwei Autofahrern zeigte der Drogenvortest einen positiven Wert an.

Die Polizei Gütersloh wird auch zukünftig Kontrollmaßnahmen in unregelmäßigen Abständen durchführen - zu Ihrer Sicherheit.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

