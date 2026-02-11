Polizei Aachen

POL-AC: Autofahrerin verursacht Schaden am Polizeipräsidium und an der Feuerwache

Bild-Infos

Download

Aachen (ots)

Eine 33-jährige Autofahrerin hat am Dienstagabend (10.02.2026) Sachschaden am Gebäude des Polizeipräsidiums Aachen verursacht. Außerdem wird geprüft, ob sie auch vor der Hauptfeuerwache Aachen Schaden verursacht hat.

Es war gegen 18:15 Uhr, als eine 33-jährige Autofahrerin aus Aachen gegen eine Säule vor dem Haupteingang des Aachener Polizeipräsidiums fuhr. Zwei Polizisten liefen umgehend nach draußen und fanden die Aachenerin unverletzt in ihrem Fahrzeug. Auf der Rückbank saß in einer Transportbox eine Katze. Die Autofahrerin machte zusammenhangslose Aussagen, dass sie verfolgt würde und durch den Unfall die Aufmerksamkeit der Polizei erlangen wollte. Im Verlauf des Nachmittags hatte sie bereits mehrfach den Notruf der Polizei gewählt und nicht nachvollziehbare Aussagen getätigt.

Im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme gab sie zudem an, dass sie vor ihrem Unfall am Polizeipräsidium schon gegen einen Poller vor der Hauptfeuerwache in Aachen gefahren sei. Dort konnte ein Streifenteam später tatsächlich einen Schaden an einem Poller feststellen. Ob dieser Schaden durch die Autofahrerin verursacht wurde, wird nun geprüft.

In beiden Fällen entstand nur leichter Sachschaden. Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum ergaben sich bei der 33-Jährigen nicht. Die Beamten stellten das Fahrzeug und ihren Führerschein sicher. Die Katze wurde dem Ordnungsamt der Stadt Aachen übergeben. Die Autofahrerin wurde zur weiteren Behandlung in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Aachen ermittelt nun gegen die Autofahrerin und prüft, ob eine Gefährdung im Straßenverkehr vorliegt.

Das Foto kann im Rahmen der Berichterstattung rechtefrei genutzt werden. (kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell