POL-AC: Festnahme nach Verfolgungsfahrt - Polizei Aachen stellt flüchtigen Autofahrer

Aachen (ots)

Gestern Abend (09.02.2026) ist es in der Aachener Innenstadt zu einer Verfolgungsfahrt mit anschließender Festnahme gekommen. Den Fahrer - ein 40-jähriger Mann aus Ungarn - erwartet nun ein umfangsreiches Strafverfahren.

Die Polizei Aachen wurde gegen 22:00 Uhr von einem unbeteiligten Verkehrsteilnehmer über ein verdächtiges Fahrzeug im Bereich der Krefelder Straße informiert. Das hintere Kennzeichen des Autos sollte fehlen und der Fahrer auffällig fahren.

Einsatzkräfte der Polizei Aachen konnten das Auto fahrenderweise in der Innenstadt im Bereich Wilhelmstraße/Stiftstraße antreffen und gaben Anhaltezeichen. Der 40-jährige Ungar missachtete diese jedoch und setzte seine Fahrt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung "Normaluhr" fort. Hierbei missachtete er mindestens eine rote Ampel am Kaiserplatz. Die Einsatzkräfte verfolgten das Fahrzeug über die Wilhelmstraße weiter in Richtung "Normaluhr".

Im Bereich Kasinostraße verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet auf den Gehweg und kollidierte dort mit zwei Absperrpollern und der Hauswand eines Mehrfamilienhauses. Die Einsatzkräfte der Polizei Aachen konnten den Mann vor Ort sichern und eine weitere Flucht verhindern.

Durch den Aufprall verletzte sich der Fahrer leicht und wurde in Polizeibegleitung einem Krankenhaus zugeführt. Im Krankenhaus wurde ein Drogenvortest durchgeführt, der positiv ausfiel, sodass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die weiteren Ermittlungen ergaben außerdem, dass sein Fahrzeug nicht zugelassen war und er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Das vordere Kennzeichen war zudem auf ein anderes Fahrzeug zugelassen und gehörte nicht zu seinem Auto.

Der 40-jährige Ungar wurde vorläufig festgenommen und sein demoliertes Auto sichergestellt. Das Verkehrskommissariat der Polizei Aachen ermittelt nun gegen ihn - unter anderem wegen gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und des Verdachts der Urkundenfälschung.

Die Poller und die Hauswand wurden durch den Aufprall beschädigt. (gw)

