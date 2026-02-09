PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-AC: Zwei Raubdelikte in der Innenstadt - Kriminalpolizei ermittelt

Aachen (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es in der Aachener Innenstadt zu zwei Raubdelikten gekommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt nach Zeugen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag (07.02.2026) wurde ein 21-jähriger Mann aus den Niederlanden in der Krämerstraße Opfer eines Raubdelikts. Der junge Mann war zu Fuß unterwegs, als er gegen 02:00 Uhr von einer unbekannten Person ins Gesicht geschlagen wurde. Kurze Zeit später fiel ihm auf, dass seine Geldbörse fehlte. Durch den Schlag wurde er leicht im Gesicht verletzt. Der Täter flüchtete unerkannt. Gegen 03:50 Uhr versuchten zwei Unbekannte einen 39-jährigen Mann aus Aachen zu bestehlen. Der Aachener war im Bereich Büchel unterwegs, als er von den beiden Tätern angesprochen wurde. Kurze Zeit später riss ihm einer der beiden Männer sein Smartphone aus der Hand, nahm dieses an sich und erklärte ihm, dass sie Polizisten seien. Der 39-Jährige machte unbeteiligte Passanten lautstark auf sich und die Situation aufmerksam. Daraufhin gaben die beiden Täter dem Mann das Telefon zurück und flüchteten. Die beiden Täter sollen sportlich und dunkel gekleidet gewesen sein. Einer der beiden soll ca. 30-35 Jahre alt gewesen sein und habe eine graue Jacke getragen. Der zweite Täter soll etwa 35-40 Jahre alt und mit einer dunklen Jacke bekleidet gewesen sein.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen wegen Raubes, bzw. versuchten Raubes aufgenommen. Wer etwas beobachtet hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich zu melden: während der Bürozeiten unter der Rufnummer 0241-9577 31501 oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210. (gw)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

