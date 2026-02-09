Polizei Aachen

POL-AC: Brand im Nordkreis - Feuer zerstört Fahrzeug

Herzogenrath (ots)

Am Sonntagabend (08.02.26) hat an der Voccartstraße ein Auto gebrannt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war das Fahrzeug gegen 20:20 Uhr auf dem Parkplatz einer Werkstatt neben einer Tankstelle in Brand geraten. Es wurde komplett zerstört. Ein danebenstehendes Fahrzeug wurde durch das Feuer ebenfalls beschädigt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen. Wer etwas Verdächtiges zur Tatzeit beobachtet hat, wird gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern zu melden: während der Bürozeiten unter der Rufnummer 0241-9577 31101 oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577-34210. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell