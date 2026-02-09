Polizei Aachen

POL-AC: Safer Internet Day 2026: "KI and me. In künstlicher Beziehung" - Die Auswirkungen von KI-Bots auf junge Menschen und "Cybertrading Fraud"

Aachen (ots)

Am Dienstag (10.02.26) ist "Safer Internet Day" (SID). Der weltweite Aktionstag steht dieses Jahr unter dem Motto "KI and me. In künstlicher Beziehung". Er widmet sich den digitalen Beziehungen zwischen Menschen und Künstlicher Intelligenz (KI) sowie aktuellen Cyberkriminalitätsthemen.

Generative KI-Bots sind längst Teil des Alltags - sie beraten, unterhalten und bieten emotionalen Support. Doch welche Auswirkungen hat die zunehmende Nutzung dieser digitalen "Begleiter" auf zwischenmenschliche Beziehungen und die Kommunikation - insbesondere bei Jugendlichen? Laut der aktuellen JIM-Studie (Jugend, Information, Medien), einem Langzeitprojekt des Medienpädagogischen Forschungsverbundes Südwest, nutzen bereits 90 Prozent der Jugendlichen zwischen 16 und 19 Jahren Tools wie ChatGPT. Es entstehen sogenannte "parasoziale" Beziehungen: einseitige Bindungen zu virtuellen Begleitern, die Nähe und Vertrautheit simulieren. Doch diese digitalen Beziehungen bergen Risiken wie emotionale Abhängigkeit und Manipulation.

Ein weiteres zentrales Thema ist der immer weiter zunehmende Online-Anlagebetrug - auch als "Cybertrading Fraud" bekannt. Immer wieder werden Menschen mit Versprechungen über leicht verdientes Geld und hohe Gewinne durch Kryptowährungen oder Aktien in unseriöse Kapitalanlagen gelockt, wodurch sie teils ihr gesamtes Erspartes verlieren. Betrüger nutzen dazu Kanäle wie Werbung im Internet, soziale Netzwerke, Call Center oder Massenmails. Die Polizei verzeichnet seit mehreren Jahren steigende Fallzahlen in diesem Bereich, wobei vor allem Menschen im mittleren Alter betroffen sind.

Vortrag zum "Safer Internet Day":

Zu diesen Themen bietet die Polizei Aachen am 10. Februar 2026 um 18:30 Uhr einen Vortrag im Polizeipräsidium Aachen an. Der Vortrag beleuchtet die Risiken und Chancen der Nutzung von KI-Bots und bietet Ihnen Informationen, wie man sich vor den Gefahren des Online-Anlagebetrugs schützen kann.

Wir freuen uns, wenn Sie daran teilnehmen, bitten aber um vorherige Anmeldung: unter der Telefonnummer 0241-9577-34401 oder per E-Mail an KP-O-Cybercrime@polizei.nrw.de. Bitte geben Sie dabei Ihren Namen und Ihre Telefonnummer an.

Die Polizei Aachen setzt sich aktiv für mehr Aufklärung und Medienkompetenz ein, damit alle Altersgruppen sicher und verantwortungsbewusst mit den Chancen und Risiken der digitalen Welt umgehen können. (nj/ sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell