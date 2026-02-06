PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-AC: Kriminalpolizei ermittelt nach räuberischem Diebstahl in Herzogenrather Supermarkt

Herzogenrath (ots)

Am Donnerstagabend (05.02.26) haben drei Unbekannte Lebensmittel aus einem Supermarkt an der Voccartstraße gestohlen. Dabei verletzten sie einen Mann.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die unbekannten Männer kurz vor 21 Uhr den Supermarkt betreten und zwei Einkaufskörbe mit Ware gefüllt. Ohne zu bezahlen verließen sie daraufhin das Geschäft. Vor dem Supermarkt hatte ein Zeuge das Ganze beobachtet und versucht, die Männer aufzuhalten. Die drei schlugen und traten daraufhin gemeinschaftlich auf den Mann ein. Anschließend flüchtete das Trio Richtung Niederlande. Der 56-jährige Mann aus dem niederländischen Kerkrade wurde verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die zuständige Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls, sich zu melden. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, erreicht die Ermittlerinnen und Ermittler tagsüber unter der Rufnummer 0241- 9577 33401, außerhalb der Bürozeiten unter der Rufnummer 0241-9577 34210. (sk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

