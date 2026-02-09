PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Aachen

POL-AC: Alleinunfall in Kornelimünster: Junge Frau wird schwer verletzt

Aachen (ots)

Eine 17-Jährige Motorradfahrerin ist am Freitagnachmittag (06.02.26) bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die junge Frau gegen 14:40 Uhr mit ihrem Motorrad auf der Straße "Napoleonsberg" (in Fahrtrichtung Walheim) unterwegs, als sie kurz vor der Einmündung in die Breiniger Straße in einer Rechtskurve ohne Fremdeinwirkung stürzte. Dabei verletzte sich die Frau aus Roetgen schwer. Sie wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei übernahm vor Ort die Sicherung des objektiven Tatbestandes. Der Napoleonsberg war für die Dauer der Unfallaufnahme bis kurz nach 18 Uhr in beide Richtungen gesperrt. (sk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

