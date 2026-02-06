Polizei Aachen

POL-AC: Frontalzusammenstoß auf der Rue de Wattrelos - zwei Männer verletzt

Eschweiler (ots)

Am Donnerstagabend (05.02.20.26) hat es einen Verkehrsunfall auf der Rue de Wattrelos gegeben, bei dem zwei Autofahrer verletzt wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 20-jähriger Autofahrer aus Alsdorf in seinem Fahrzeug gegen 21:30 Uhr auf der Rue de Wattrelos in Fahrtrichtung Alsdorf unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam mit seinem Fahrzeug auf Höhe der Brücke "Am Römerberg" ins Schleudern, wodurch er auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte er mit dem Auto eines 23-Jährigen aus Eschweiler, der in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs war (Richtung Eschweiler).

Das Fahrzeug des 20-Jährigen überschlug sich daraufhin und blieb einige Meter weiter im Grünstreifen auf dem Dach liegen. Der Pkw des 23-Jährigen geriet ebenfalls in den Graben. Beide Fahrer konnten sich selbstständig aus ihren Fahrzeugen befreien. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich vor Ort um die Bergung der Pkw - beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Der 20-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, der 23-Jährige wurde leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme sperrten die Polizisten die Rue de Wattrelos zwischen der Autobahnauffahrt Eschweiler und der Straße "Auf dem Felde" bis etwa 23 Uhr.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Aachen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell