PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Aachen

POL-AC: Frontalzusammenstoß auf der Rue de Wattrelos - zwei Männer verletzt

Eschweiler (ots)

Am Donnerstagabend (05.02.20.26) hat es einen Verkehrsunfall auf der Rue de Wattrelos gegeben, bei dem zwei Autofahrer verletzt wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 20-jähriger Autofahrer aus Alsdorf in seinem Fahrzeug gegen 21:30 Uhr auf der Rue de Wattrelos in Fahrtrichtung Alsdorf unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam mit seinem Fahrzeug auf Höhe der Brücke "Am Römerberg" ins Schleudern, wodurch er auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte er mit dem Auto eines 23-Jährigen aus Eschweiler, der in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs war (Richtung Eschweiler).

Das Fahrzeug des 20-Jährigen überschlug sich daraufhin und blieb einige Meter weiter im Grünstreifen auf dem Dach liegen. Der Pkw des 23-Jährigen geriet ebenfalls in den Graben. Beide Fahrer konnten sich selbstständig aus ihren Fahrzeugen befreien. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich vor Ort um die Bergung der Pkw - beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Der 20-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, der 23-Jährige wurde leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme sperrten die Polizisten die Rue de Wattrelos zwischen der Autobahnauffahrt Eschweiler und der Straße "Auf dem Felde" bis etwa 23 Uhr.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Aachen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (kg)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 13:16

    POL-AC: Kriminalpolizei ermittelt nach Fahrzeugbränden im Nordkreis

    Herzogenrath/Würselen (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (05.02.2026) ist es zu zwei Fahrzeugbränden in Merkstein und Bardenberg gekommen. Gegen 02:50 Uhr brannte ein Pick-up im Sommerweg. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet der vordere Fahrzeugbereich in Brand. Die Feuerwehr löschte das brennende Fahrzeug und konnte einen Vollbrand verhindern. Ein weiterer Fahrzeugbrand wurde der Polizei Aachen gegen ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 12:58

    POL-AC: Zusammenstoß beim Abbiegen: Radfahrer wird schwer verletzt

    Aachen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Richterich ist am Mittwochnachmittag (04.02.26) ein Pedelec-Fahrer schwer verletzt worden. Der Niederländer wurde zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Mann in seinem Fahrzeug gegen 16 Uhr die Laurensberger Straße (von Laurensberg kommend). Zur selben ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 10:06

    POL-AC: Sachbeschädigung und besonders schwerer Diebstahl: Kriminalpolizei ermittelt

    Herzogenrath (ots) - Zwischen Montagabend (02.02.26) und Dienstagmorgen (03.02.26) sind im Bereich der Eygelshovener Straße mindestens sechs Autos aufgebrochen worden. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen brachen unbekannte Täter zwischen Montag 21 Uhr und Dienstag 5:40 Uhr mehrere Fahrzeuge auf zwei Parkplätzen auf. Scheiben ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren