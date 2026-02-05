PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-AC: Zusammenstoß beim Abbiegen: Radfahrer wird schwer verletzt

Aachen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Richterich ist am Mittwochnachmittag (04.02.26) ein Pedelec-Fahrer schwer verletzt worden. Der Niederländer wurde zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Mann in seinem Fahrzeug gegen 16 Uhr die Laurensberger Straße (von Laurensberg kommend). Zur selben Zeit fuhr ein Radfahrer vor dem Pkw. Er beabsichtigte nach links Richtung Vetschauer Berg in einen Feldweg abzubiegen. Zeitgleich wollte der 82-jährige Autofahrer aus Aachen den Radfahrer linksseitig überholen. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte. Mit schweren Verletzungen wurde der 73-Jährige aus dem niederländischen Simpelveld in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. (sk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

