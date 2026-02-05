PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-AC: Sachbeschädigung und besonders schwerer Diebstahl: Kriminalpolizei ermittelt

Herzogenrath (ots)

Zwischen Montagabend (02.02.26) und Dienstagmorgen (03.02.26) sind im Bereich der Eygelshovener Straße mindestens sechs Autos aufgebrochen worden. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen brachen unbekannte Täter zwischen Montag 21 Uhr und Dienstag 5:40 Uhr mehrere Fahrzeuge auf zwei Parkplätzen auf. Scheiben wurden eingeschlagen, die Innenräume der Fahrzeuge durchwühlt. Bislang wurde ein halbes Dutzend Mal Anzeige bei der Polizei erstattet. Es wird nicht ausgeschlossen, dass es noch weitere Geschädigte gibt. Zur genauen Beute können im Moment noch keine Angaben gemacht werden.

Die zuständige Kriminalpolizei ermittelt unter anderem wegen besonders schweren Diebstahls und Sachbeschädigung. Die Ermittlerinnen und Ermittler prüfen mögliche Zusammenhänge zu ähnlichen Fällen an anderen Örtlichkeiten in Herzogenrath.

Wenn Sie in dem besagten Zeitraum etwas beobachtet haben, das Ihnen verdächtig vorkam, dann melden Sie sich: Die Ermittlerinnen und Ermittler sind tagsüber unter der Rufnummer 0241-9577 33401 oder außerhalb der Bürozeiten unter der Rufnummer 0241-9577 34210 zu erreichen. (sk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

