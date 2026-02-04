Polizei Aachen

POL-AC: Unbekannte beschädigen Autos in Herzogenrath

Herzogenrath (ots)

Unbekannte haben am Dienstag (03.02.26) Fahrzeuge in der Innenstadt beschädigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen manipulierten sie auf dem Parkplatz Bergerstraße am Zündschloss eines abgemeldeten Fahrzeugs und setzten ihn auch kurz in Bewegung. Das Ganze geschah nachts gegen 2:30 Uhr. Ein Zeuge will zwei Personen gesehen habe, die in einem weißen VW-Polo mit niederländischem Kennzeichen davonfuhren.

Am Dienstagmorgen schließlich wurden zwischen 6:00 und 8:30 Uhr auf einem Firmenparkplatz an der Glasstraße fünf Fahrzeuge und im Parkhaus Albert-Steiner-Straße zwei Fahrzeuge beschädigt. An allen Fahrzeugen wurden Scheiben eingeschlagen und die Innenräume durchwühlt. Zur möglichen Beute können im Moment noch keine Angaben gemacht werden.

Die zuständige Kriminalpolizei ermittelt unter anderem wegen besonders schweren Diebstahls und Sachbeschädigung. Die Ermittlerinnen und Ermittler prüfen mögliche Zusammenhänge und bitten um weitere Zeugenhinweise. Wenn Sie etwas beobachtet haben, das Ihnen verdächtig vorkam, dann melden Sie sich: Die Ermittlerinnen und Ermittler sind tagsüber unter der Rufnummer 0241-9577 31401 oder außerhalb der Bürozeiten unter der Rufnummer 0241-9577 34210 zu erreichen. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell