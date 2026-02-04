Polizei Aachen

POL-AC: Verfolgungsfahrt in Stolberg - Autofahrer gestellt

Stolberg (ots)

Am späten Dienstagabend (03.02.2026) ist ein Autofahrer vor der Polizei davongefahren und anschließend verunfallt. Er stand offenbar unter dem Einfluss von Alkohol.

Gegen 23 Uhr fuhr ein Streifenteam der Polizeiwache Stolberg durch Donnerberg, als ihnen ein Pkw auffiel, der verbotswidrig über eine Sperrfläche fuhr. Um den Verkehrsverstoß zu ahnden, fuhren sie hinterher und gaben Anhaltezeichen. Der Fahrer gab daraufhin Gas, bog erst mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit nach rechts auf die Birkengangstraße, im weiteren Verlauf in die Oststraße und von dort in die Wiesenstraße ab. In der Wiesenstraße verlor er schließlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem geparkten Fahrzeug.

Der 41-jährige Autofahrer aus Stolberg stieg daraufhin aus und ließ sich widerstandslos von den Polizisten fixieren. Einen gültigen Führerschein konnte der Mann nicht vorweisen. Er stand außerdem offenbar unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln, weswegen ihm Blutproben entnommen wurden.

Durch den Zusammenstoß wurden das Fahrzeug des Stolbergers und zwei geparkte Pkw beschädigt.

