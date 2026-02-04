PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Aachen

POL-AC: Verfolgungsfahrt in Stolberg - Autofahrer gestellt

POL-AC: Verfolgungsfahrt in Stolberg - Autofahrer gestellt
  • Bild-Infos
  • Download

Stolberg (ots)

Am späten Dienstagabend (03.02.2026) ist ein Autofahrer vor der Polizei davongefahren und anschließend verunfallt. Er stand offenbar unter dem Einfluss von Alkohol.

Gegen 23 Uhr fuhr ein Streifenteam der Polizeiwache Stolberg durch Donnerberg, als ihnen ein Pkw auffiel, der verbotswidrig über eine Sperrfläche fuhr. Um den Verkehrsverstoß zu ahnden, fuhren sie hinterher und gaben Anhaltezeichen. Der Fahrer gab daraufhin Gas, bog erst mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit nach rechts auf die Birkengangstraße, im weiteren Verlauf in die Oststraße und von dort in die Wiesenstraße ab. In der Wiesenstraße verlor er schließlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem geparkten Fahrzeug.

Der 41-jährige Autofahrer aus Stolberg stieg daraufhin aus und ließ sich widerstandslos von den Polizisten fixieren. Einen gültigen Führerschein konnte der Mann nicht vorweisen. Er stand außerdem offenbar unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln, weswegen ihm Blutproben entnommen wurden.

Durch den Zusammenstoß wurden das Fahrzeug des Stolbergers und zwei geparkte Pkw beschädigt.

Das Foto kann im Rahmen der Berichterstattung rechtefrei genutzt werden. (kg)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 13:29

    POL-AC: Akku explodiert im Wohnzimmer - Mann erleidet Rauchgasvergiftung

    Baesweiler (ots) - Am Wochenende hat es in einem Mehrfamilienhaus in der Feldstraße gebrannt. Nach bisherigen Ermittlungen hatte ein defekter Akku am späten Freitagabend (30.01.26) das Feuer ausgelöst. Gegen 23:45 Uhr waren Polizei und Feuerwehr zu dem Einsatz in die Feldstraße gerufen worden. Nach ersten Erkenntnissen war der Akku eines E-Scooters beim Laden im ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 10:07

    POL-AC: Schwerer Verkehrsunfall auf der Trierer Straße

    Aachen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf Höhe des Bahnhofs Rothe Erde ist eine Frau am späten Samstagabend (31.01.26) lebensgefährlich verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Mann in seinem Fahrzeug kurz nach 22 Uhr auf der Trierer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Zur selben Zeit betrat eine 55-jährige Frau die Fußgängerfurt zwischen ehemaligem Einkaufscenter und Bahnhof Rothe Erde. Es kam ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren