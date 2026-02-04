Polizei Aachen

POL-AC: Sachbeschädigung durch Graffiti - Polizei fasst Tatverdächtige

Aachen (ots)

In der vergangenen Nacht haben zwei Personen die Scheiben an Gebäuden des Studierendenwerks mittels Graffiti besprüht. Eine Frau wurde von der Polizei gefasst.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein Zeuge gegen 2.15 Uhr (04.02.26) zwei vermummte und dunkel gekleidete Personen dabei beobachtet, wie sie die Fensterscheiben der Mensa Academica und eines Nebengebäudes am Pontwall besprühten. Es wurden mehrere grüne, gelbe und rote Graffiti mit mutmaßlichem Bezug zur linken Szene festgestellt.

Beim Eintreffen der Polizei flüchteten die beiden Personen. Die Einsatzkräfte konnten eine Frau stellen. An der Kleidung der 19-Jährigen aus Marl waren Farbanhaftungen erkennbar. Die andere Person flüchtete in Richtung Marienbongard.

Der Staatsschutz der Polizei Aachen hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung des anderen unbekannten Täters/ der unbekannten Täterin führen, werden unter der Rufnummer 0241-9577 35301 oder außerhalb der Bürozeiten unter der Rufnummer 0241-9577 34210 entgegengenommen. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell