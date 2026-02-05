PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Aachen

POL-AC: Kriminalpolizei ermittelt nach Fahrzeugbränden im Nordkreis

Herzogenrath/Würselen (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (05.02.2026) ist es zu zwei Fahrzeugbränden in Merkstein und Bardenberg gekommen.

Gegen 02:50 Uhr brannte ein Pick-up im Sommerweg. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet der vordere Fahrzeugbereich in Brand. Die Feuerwehr löschte das brennende Fahrzeug und konnte einen Vollbrand verhindern.

Ein weiterer Fahrzeugbrand wurde der Polizei Aachen gegen 04:30 Uhr in der Zechenstraße gemeldet. Durch das Feuer wurde der PKW vollständig zerstört. Auch hier löschte die Feuerwehr den Brand.

Menschen wurden in beiden Fällen nicht verletzt. Die Kriminalpolizei Aachen hat die Ermittlungen in beiden Sachverhalten aufgenommen und schließt Brandstiftung derzeit nicht aus. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich zu melden. Die Kriminalpolizei ist tagsüber unter der Rufnummer 0241 9577 31101 oder außerhalb der Bürozeiten unter der Rufnummer 0241 9577 34210 erreichbar. (gw)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

