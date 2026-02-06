PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Aachen

POL-AC: Nach Kabel-Diebstahl an Solaranlage: Kriminalpolizei ermittelt

Herzogenrath (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (03.02.26) haben Unbekannte Kabel an einer Solaranlage an der Übacher Straße durchtrennt und gestohlen. Die Täter konnten unerkannt flüchten.

Einem Mitarbeiter des zuständigen Energieversorgers fiel am Dienstag gegen 14 Uhr auf, dass mehrere Kabel fehlten. Etwa 25 km Kupferkabel waren an diversen Solarpanelreihen durchtrennt und entwendet worden. Außerdem war eine Hauptleitung an einem Kasten beschädigt worden. Das Solarfeld im Stadtteil Merkstein ist neu und erst seit zwei Wochen in Betrieb. Der entstandene finanzielle Schaden ist sechsstellig.

Die zuständige Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen. Die Kabel müssen in einem Fahrzeug (möglicherweise über den Zuweg zur sogenannten "Scheune Rimburg") abtransportiert worden sein. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich zu melden. Die Kriminalpolizei ist tagsüber unter der Rufnummer 0241 9577 31401 oder außerhalb der Bürozeiten unter der Rufnummer 0241 9577 34210 erreichbar. (sk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

