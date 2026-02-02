PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Fahrlässige Brandstiftung (0027473/2026)

Greiz (ots)

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. Am Samstagabend, den 01.02.2026, kam es im Zeitraum zwischen 20:00 Uhr und 21:30 Uhr in der Kirchgasse in Mohlsdorf-Teichwolframsdorf zu einem Brandgeschehen in einem Gästehaus. Ein 15-Jähriger entzündete ordnungsgemäß ein Feuer in einem Kaminofen. Auf dem Ofen befand sich jedoch ein Ventilator mit Kunststoffgehäuse, welches durch die Hitzeeinwirkung schmolz und sich entzündete. In der Folge kam es zu einem Brand am Ofen und Ofenrohr. Der Brand wurde durch den Jugendlichen und einen Hausbewohner eigenständig gelöscht. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

