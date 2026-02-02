LPI-G: (LK GRZ) Kleinkraftrad entwendet (0027391/2026)
Greiz (ots)
Zeulenroda-Triebes. Im Zeitraum vom 30.01.2026, 16:00 Uhr, bis zum 01.02.2026, 19:15 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter ein Kleinkraftrad von einem öffentlichen Parkplatz in der Unteren Neustadt in Zeulenroda-Triebes. Das Fahrzeug, eine Simson Schwalbe, war mittels Lenkrad- und Kettenschloss gesichert. Dennoch wurde das Kleinkraftrad samt Versicherungskennzeichen und Kettenschloss entwendet. Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen aufgenommen. (DL)
