Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisste Minderjähriger

Altenburg (ots)

Bezugnehmend auf die Pressemitteilung vom 31.01.2026 wird die Öffentlichkeitsfahndung für die vermisste Minderjährige aus Altenburg eingestellt.

Das Mädchen konnte wohlbehalten durch die Polizei angetroffen werden.

