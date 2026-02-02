Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Versuchter schwerer Bandendiebstahl (0026517/2026)

Greiz (ots)

Bad Köstritz. Am Donnerstagabend, den 30.01.2026, gegen 22:24 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in der Berggasse in Bad Köstritz, einen Pkw widerrechtlich zu öffnen. Nach bisherigen Erkenntnissen agierten mindestens drei maskierte Personen gemeinschaftlich. Während ein Täter offenbar mit einem elektronischen Gerät hantierte, versuchten weitere Täter, die Beifahrertür sowie den Kofferraum zu öffnen. Die Täter wurden durch die unmittelbar angrenzenden Fahrzeughalter angesprochen und entfernten sich daraufhin fußläufig vom Tatort. Die Eigentümer waren zuvor durch ihren Hund auf das Geschehen aufmerksam geworden. Der betroffene Pkw verfügte über ein sogenanntes Keyless-Go-System. Ob es sich um einen fehlgeschlagenen Diebstahlsversuch oder um eine Vorbereitungshandlung handelte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Es entstand kein Sachschaden. (DL)

