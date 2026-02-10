Polizei Aachen

POL-AC: Betäubungsmittel: Tatverdächtiger durch Videobeobachtung gestellt

Aachen (ots)

Am vergangenen Freitagabend (06.02.2026) ist ein Mann beim Handel mit Betäubungsmitteln beobachtet worden. Dank der Videobeobachtung konnte er noch am Tatort gestellt werden.

Gegen 19:45 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter der Polizei Aachen, der die Aufnahmen der Videobeobachtung am Kaiserplatz live sichtete, eine verdächtige Übergabe zwischen zwei Personen. Umgehend wurde ein Streifenteam der Polizei Aachen zum Kaiserplatz entsandt.

Dank der sehr guten Personenbeschreibung konnte einer der Männer schnell ausfindig gemacht werden. Bei der Personenkontrolle und -durchsuchung fanden die Beamten zwei kleine Gefäße mit weißem Pulver - augenscheinlich Betäubungsmittel - und stellten diese sicher.

Der 43-jährige Mann, der keinen festen Wohnsitz hat, wurde nach Abschluss der Personenkontrolle vor Ort entlassen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Besitzes von Betäubungsmitteln gegen den Mann. Ob der Mann möglicherweise mit Betäubungsmitteln handelt, wird ebenfalls untersucht. Der andere Mann konnte nicht mehr angetroffen werden. (kg)

